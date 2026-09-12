Condenan a nueve años de cárcel al líder del violento asalto y secuestro de Donnarumma y de su mujer en su casa de París

Los detalles Los asaltantes maniataron y golpearon tanto al portero italiano, que por aquel entonces militaba en el PSG, como a su pareja, que estaba embarazada y que perdió al niño que ambos esperaban poco después del incidente en un aborto espontáneo. Se llevaron un millón de euros.

Ilyas Kherbouch, conocido como 'Ganito', ha sido condenado a nueve años de prisión y 80.000 euros de multa por liderar el violento secuestro del portero italiano Gianluigi Donnarumma y su pareja embarazada en julio de 2023. Durante el juicio en el Tribunal Correccional de París, interrumpido por las amenazas de 'Ganito', su cómplice Khyan Mamouni fue absuelto, mientras que Moktar Diop recibió cinco años de cárcel. El asalto en la casa de Donnarumma, en el distrito VIII de París, resultó en la pérdida del embarazo de Alessia Elefante. Los asaltantes se llevaron un botín estimado en un millón de euros.

Ilyas Kherbouch, de 21 años y apodado 'Ganito', ha sido condenado a nueve años de cárcel y 80.000 euros de multa por encabezar el violento secuestro en julio de 2023 del portero internacional italiano Gianluigi Donnarumma, entonces en el PSG, y de su pareja, que en ese momento estaba embarazada y que sufrió un aborto espontáneo poco después del incidente.

En la sentencia, tras un proceso celebrado durante el 10 y el 11 de septiembre en el Tribunal Correccional de París y que se tuvo que interrumpir por los insultos y amenazas de 'Ganito', su colega Khyan Mamouni, de 22 años y designado por la acusación como el otro cerebro de la operación, fue absuelto. Moktar Diop, de 24 años, ha sido condenado a cinco años de cárcel por participar en el secuestro.

Donnarumma, actualmente en el Manchester City inglés, y su pareja, Alessia Elefante, no acudieron al juicio.

El asalto y secuestro se produjo en 2023, en la casa del guardameta italiano en el lujoso distrito VIII de París. Fue especialmente violento, pues ambos llegaron a ser maniatados y golpeados.

Elefante, en ese momento, estaba embarazada de solo unas semanas y perdió el niño que ambos esperaban en un aborto espontáneo poco después del incidente.

El botín estimado que se llevaron los asaltantes fue de cerca de un millón de euros.

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