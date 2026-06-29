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"Aparecerá alguien más..."

La llamativa reflexión de Sinner sobre su rivalidad con Alcaraz: "Carlos es amigo, pero..."

El número uno del mundo habla de la llamativa relación que tiene con Carlitos teniendo en cuenta que son máximos rivales en la consecución de cada título.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner Carlos Alcaraz y Jannik SinnerGetty

Jannik Sinner era el gran candidato a ganar todos los 'Grand Slams' desde que Carlos Alcaraz anunció su baja tanto de Roland Garros como de Wimbledon. Sin embargo, los problemas físicos le pasaron mucha factura al número uno del mundo en París. Se despidió del torneo en segunda ronda.

Zverev terminó levantando su primer 'Major' poniendo fin a una racha de nueve 'Grand Slams' consecutivos ganados o bien por Jannik o bien por Carlos. Ambos han forjado una rivalidad que ya es historia del tenis pero que, sorprendentemente, no les impide tener una gran relación fuera de la pista.

Sinner, en una entrevista en 'The Telegraph', ha hablado sobre ese 'buen rollo', muchas veces criticado, que tienen ambos: "Carlos es un amigo, pero también un rival. Creo que las rivalidades también pueden convertirse en buenas amistades. Hay rivalidades sanas y pienso que nosotros tenemos una".

"En algún momento aparecerá alguien más. Sé que las cosas cambian muy rápido. Yo intento centrarme únicamente en hacer mi trabajo y controlar aquello que depende de mí", reconoce Sinner.

El número uno del mundo debuta ante Kecmanovic en primera ronda de Wimbledon con la intención de revalidar el título. Su gran rival por el torneo, Novak Djokovic, que podría estar ante una de sus últimas oportunidades de ganar un 'Major'.

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