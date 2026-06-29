El Parque de Atracciones de Madrid busca nuevo dueño: el Ayuntamiento saca a concurso su gestión para modernizarlo

Los detalles El Parque de Atracciones de Madrid fue el tercero en inaugurarse en toda España. Fue hace ya 60 años y, desde entonces, no ha cambiado de empresa explotadora. Un parque sexagenario que solo ha sufrido cinco grandes reformas en toda su vida, la última hace ocho años.

El Parque de Atracciones de Madrid, con casi 60 años de historia, podría cambiar de dueño, ya que el Ayuntamiento ha lanzado un concurso para su licencia de explotación con el objetivo de modernizarlo. A lo largo de su existencia, el parque ha experimentado solo cinco grandes reformas, la última hace ocho años. Aunque es un lugar emblemático en la infancia de muchos, los usuarios consideran que las atracciones están "un poquito anticuadas" y demandan más montañas rusas. El parque es un punto de encuentro familiar, visitado por personas de toda España y el extranjero, y ha sido testigo de la visita de personajes célebres, como el rey Felipe VI.

Casi 60 años después, el mítico Parque de Atracciones de Madrid podría cambiar de dueño. El Ayuntamiento ha sacado a concurso la licencia con el objetivo de modernizarlo. La última gran reforma fue hace ocho años y fue de las poquitas que se han hecho en sus 60 años de vida.

Sus atracciones siempre serán parte del recuerdo de la infancia de muchos. Porque el Parque de Atracciones de Madrid fue el tercero en inaugurarse en toda España.

Y desde entonces, hasta este lunes, no ha cambiado de empresa explotadora. Un parque sexagenario que solo ha sufrido cinco grandes reformas en toda su vida, la última hace ocho años.

Los usuarios consideran que las atracciones ya están "un poquito anticuadas", que "están bien, pero les falta más atracciones y montañas rusas, sobre todo".

Este lugar de Madrid es un enclave y un rincón muy importante en la vida de muchos niños. Hasta aquí llegan familias de toda España y también del extranjero. "Porque es muy divertido y te lo pasas muy bien", cuentan los más pequeños.

Pero también disfrutan los que ya no son tan niños. Como un señor que cuenta que ha "venido desde pequeñito" con sus padres. Porque también es un enclave para "pasar el día en familia y cenar en los merenderos", buscando el fresquito en la capital.

En el Parque de Atracciones de Madrid también hay espacio para los recuerdos de todo tipo. Como las atracciones que ya no existen, un ejemplo es 'El Galeón', o los personajes célebres que han paseado por él. Incluso el actual rey Felipe VI cuando solo era un niño.

Ahora el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida quiere seguir manteniendo vivo este legado. Después de 60 años sacará un concurso de licencia de explotación, en busca de un parque de atracciones más moderno.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido