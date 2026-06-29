El Gobierno sustituye la rebaja del IVA de la gasolina por un descuento de 15 céntimos por litro que bajará hasta desaparecer al final del verano

Los detalles El vicepresidente Carlos Cuerpo detalla que esta ayuda será de 10 céntimos por litro en agosto y 5 en septiembre. En caso de repunte de los precios, volverán a aplicarse las bonificaciones al 100%.

A partir del 1 de julio, la rebaja del IVA en combustibles del 21% al 10% se reemplazará por un descuento decreciente: 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre, desapareciendo en octubre. Sin embargo, si el conflicto en Irán afecta los precios, la bonificación podría restablecerse. Los 20 céntimos de descuento para agricultores, ganaderos y transportistas se mantendrán por tres meses, y se aumentarán las ayudas para fertilizantes. Además, se eliminará progresivamente el impuesto del 7% sobre la producción de energía eléctrica, desapareciendo en 2028, como parte de una estrategia para abaratar costes y fomentar las renovables.

La rebaja del IVA de los combustibles decaerá este 1 de julio. Así lo ha explicado el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha detallado que la reducción del impuesto del 21% al 10% dejará de estar en vigor, sustituyéndose por un descuento que irá descendiendo progresivamente durante el verano: empezará en 15 céntimos por litro en julio, se reducirá a 10 céntimos en agosto y finalmente a 5 en septiembre, para desaparecer a partir de octubre. No obstante, Cuerpo ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este lunes que el nuevo decreto incluye una cláusula para que en caso de que el conflicto en Irán se reactive y provoque un precio, la bonificación vuelva a aplicarse en su totalidad.

El vicepresidente sostiene que este descuento "va a continuar el alivio del coste de la gasolina y el gasoil y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los precios del crudo para que no se note un salto".

Respecto a los 20 céntimos de bonificación en los combustibles para agricultores, ganaderos y transportistas, la medida se mantendrá intacta durante los próximos tres meses. Además, se amplía en 165 millones de euros la dotación para ayudas a agricultores para comprar fertilizantes, sumándose a los 500 millones que ya estaban disponibles.

"Seguimos la misma filosofía que ya se instaló en el decreto anterior, con medidas de apoyo inmediato de corte coyuntural y otras de medio y largo plazo, estructurales, para apoyar las renovables y electrificación", ha apuntado Cuerpo respecto a las medidas prorrogadas este lunes por el Consejo de Ministros.

El impuesto a la producción de energía desaparecerá en 2028

En cuanto a la fiscalidad energética, el titular de Economía ha anunciado la eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica. Esto se hará ajustando los tipos de manera progresiva.

El impuesto tenía un tipo del 7% este año 2026. En los dos trimestres que quedan ese tipo pasará a estar en el entorno del 5%, en el año 2027 en el entorno del 3,5% y en el año 2028 pasará a desaparecer.

"Lanzamos ya una señal estructural de desaparición del impuesto sobre la producción que nos demandaban los sectores. Es una medida costosa presupuestariamente pero creemos que es el momento adecuado para seguir reforzando esta señal de electrificación en nuestra economía", ha destacado.

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Económica, Sara Aagesen, ha explicado que se trata de una eliminación gradual en 18 meses que va a contribuir a abaratar de forma estructural a la factura de los hogares, también de los sectores productivos y de la industria.

"Una medida que también redunda en un despliegue facilitado de las energías renovables y hemos visto cómo en el pasado hemos aplicado medidas de manera transitoria de reducción, suspensiones temporales o minoraciones, pero por primera vez establecemos esa senda clara hasta el año 2028", ha destacado.

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