Vox desliza su 'no' a Juanma Moreno en la votación de investidura: "Como siga por ese camino será en tercera, cuarta... o nunca"

Los detalles José Antonio Fuster ha defendido que el líder del PP en Andalucía "va a conformar un Gobierno en el que en el que tienen que estar inevitablemente las ideas de Vox".

Vox ha anunciado su rechazo a la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, programada para este martes. Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, criticó al líder del PP por inclinarse hacia la izquierda y no abordar temas como la prioridad nacional y la inmigración en su discurso. José Antonio Fuster, también portavoz de Vox, afirmó que no hay acuerdo con el PP y advirtió que Moreno podría no lograr nunca su investidura si no incorpora las ideas de Vox en su gobierno. Mientras tanto, Moreno ha apelado al "sentido común" y ha defendido priorizar el interés general de los andaluces.

Vox ha deslizado su 'no' a Juanma Moreno en la votación de investidura para la Presidencia de la Junta que tendrá lugar este martes. Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, ya ha adelantado la intención de su partido, al señalar que el político del PP se está insinuando mucho la izquierda.

En este sentido, el portavoz del partido de extrema derecha ha afirmado que "los principales problemas que tienen los andaluces son la atención sanitaria, el empleo, la vivienda, la corrupción política y la inmigración" y que "en el discurso de investidura, el señor Moreno Bonilla se ha comido uno de los principales problemas que hay en Andalucía". Y es que el líder del Partido Popular en Andalucía no ha entrado en el tema de la prioridad nacional ni de la inmigración.

En la misma línea, José Antonio Fuster, portavoz de Vox, ha destacado desde la sede de su partido que "no hay acuerdo" con el PP y ha advertido al presidente andaluz en funciones de que "si sigue por el mismo camino", puede que "nunca" consiga su investidura.

"Le alabo que lo intente, pero si sigue por ese camino, puede que haya un tercer intento, un cuarto o que nunca se produzca la investidura", ha expresado Fúster, al tiempo que ha subrayado que "esa persona va a conformar un Gobierno en el que en el que tienen que estar inevitablemente las ideas de Vox".

Así, el portavoz de Vox ha indicado que están "en ese punto de qué va a hacer" Juanma Moreno. "Y no hay acuerdo, y si no hay acuerdo, ya puede poner todos los plazos de todas las sesiones de investidura que le plazcan, primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, que a lo mejor es nunca", ha concluido.

Juanma Moreno apela al "sentido común"

Por su parte, Juanma Moreno ha apelado este lunes al "sentido común" y ha defendido que "hay que poner el interés general de los andaluces por encima de cualquier otro". Además, ha asegurado que si logra revalidar su mandato, gobernará "para todos" y ha añadido que los andaluces tienen que tener la seguridad de que su carácter y valores "son sólidos y no cambiarán por coyunturas políticas".

En su intervención en la sesión de investidura, Moreno ha expresado que el humanismo seguirá siendo uno de los principios "inspiradores" de la acción política de su Gobierno, si logra el refrendo de la Cámara, y ha hecho suyas unas palabras del papa León XIV en las Cortes, en las que pedía velar por los intereses ciudadanos.

"Si tengo la confianza para gobernar, como siempre, lo haré de la mano de las sociedad andaluza", ha manifestado el candidato, quien ha añadido que su Gobierno pretende seguir estando acompañado por la sociedad "escuchando sus necesidades, removiendo los obstáculos y haciendo las reformas necesarias".

Tras asegurar que la Andalucía de hoy no tiene nada que ver con la que se encontró en 2019, Moreno ha pedido a los grupos políticos que encuentren la manera de "sumarse al proyecto común" de Andalucía para "hacerla más grande", y que por encima de las discrepancias abandonen las "miradas cortas" y trabajen por los intereses de los andaluces.

Así, ha abogado por el diálogo y por abandonar el clima de confrontación, y se ha comprometido a seguir en esta línea, al tiempo que se ha dirigido a los agentes sociales para recordarles que tendrán la puerta abierta en su Gobierno, que nunca se cansará de dialogar y que cuenta con ellos para una Andalucía "más viva y exigente".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.