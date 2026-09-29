Fórmula 1
Williams alucina con lo que fue capaz de hacer Carlos Sainz en Bakú: "Ese punto..."
Carlos consiguió un punto en el Gran Premio de Azerbaiyán, un resultado que Williams ni mucho menos esperaba.
El punto que rascó Carlos Sainz en el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, fue casi un milagro para Williams. Y así lo hizo saber el jefe, James Vowles, que alucina con lo que capaz de hacer el piloto español al terminar décimo.
"En primer lugar, gracias a todos los que han estado trabajando sin descanso, día y noche, para hacer realidad la actualización que hemos recaído este fin de semana", dijo Vowles en su análisis posterior a cada Gran Premio.
Fue un fin de semana en el que colocaron actualizaciones muy importantes en el coche: "No es una tarea fácil incorporar dos chasis nuevos, reducir considerablemente el peso del monoplaza, aplicar una actualización aerodinámica al mismo tiempo y cumplir con todos esos requisitos. Empezamos a hablar de ello hace unos meses, pero es algo fantástico ver cómo se ha materializado aquí este fin de semana".
La historia fue de menos a más y acabó en los puntos: "En algunos momentos, con Carlos, por ejemplo, no conseguimos encontrar el rendimiento que habíamos tenido en clasificación".
"Creo que ya tenemos una idea de por dónde ir, pero hay que felicitar a Carlos por luchar hasta el final por ese punto", dice Vowles.
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