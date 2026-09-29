Aston Martin y Alonso no se ponen de acuerdo con las supuestas mejoras: ¿Peligra la renovación?

Mientras que desde el equipo dicen que "todo está funcionando", Fernando abandonó en Bakú al perder más de un segundo en la recta.

Aston Martin y Fernando Alonso ya no van de la mano en su discurso. Las actualizaciones del coche (llamarlo mejoras sería atrevido) sí están convenciendo al equipo, pero no al piloto. De hecho Fernando abandonó en el Gran Premio de Azerbaiyán aunque el coche parecía no tener ningún problema.

Perdía más de un segundo en la larga recta, pero no porque el monoplaza sufriera un problema mecánico. Simplemente la falta de potencia en el motor Honda le hacía ir más lento.

Pero a pesar de ello en Aston Martin están satisfechos con el progreso de las últimas carreras. Esto dijo Mike Krack en Bakú: "Todo esto está funcionando. La pista valida lo que hacemos en los bancos de prueba y la simulación".

Pero en la pista el Aston Martin es el coche más lento de la parrilla. Sobre todo en las rectas. Incluso por detrás de los Cadillac, un equipo que acaba de aterrizar en la F1 (su motor Ferrari tiene mucha más potencia que el de Honda).

Fernando no coincide con el discurso de su jefe: "Es lo que es esta situación. Sabemos que hay cosas que se escapan de nuestro control y trabajamos para resolver los problemas". Esas "cosas", sin duda, están relacionadas con la unidad de potencia japonesa.

"La falta de rendimiento es una cosa, pero sabemos lo que todo el mundo intenta mejorar. No ayudan, claro, los problemas de fiabilidad de cada semana si no tienes el kilometraje. Creo que estamos haciendo nuestra parte del trabajo, que consiste en ayudar al equipo a intentar entender cómo ganar velocidad en las curvas", dijo el bicampeón de la Fórmula 1.

Diferencias... ¿y en peligro la renovación?

Aunque Fernando ha mantenido que su continuidad en F1 no está relacionada con el rendimiento de Aston Martin y sí con la modificación de la normativa, algo ha cambiado en los últimos días. Porque por primera vez las dos partes no van de la mano en su discurso.

¿Peligra la renovación de Alonso? El anuncio debería hacerse oficial en este último tramo de la temporada, aunque todavía no hay nada cerrado. Y estar en la parte de atrás de la parrilla, con abandono incluido, seguro que no ayuda a Fernando a tomar su decisión.

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