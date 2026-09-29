Una leyenda pide a los tenistas que se planten ante los Gran Slams: "Deberían boicotear..."

John McEnroe, leyenda del tenis, cree que los tenistas deberían boicotear al circuito y ausentarse de alguno de los Grand Slams de la temporada.

Los tenistas y el circuito ATP están en plena guerra. Las grandes figuras se han quejado del calendario y de la cantidad de torneos que no paran de multiplicarse. Y ahora John McEnroe, una de las mayores leyendas, les ha pedido que se planten.

En una entrevista a 'The Athletic', McEnroe lanza su revolucionaria propuesta: que los tenistas se conviertan en socios de los Grand Slams.

"Los jugadores deberían ser socios en los Grand Slams. El hecho de que no lo sean genera fricción, ya que reciben una parte muy pequeña de los ingresos. En mi opinión, la única manera de lograrlo es boicotear uno o dos de ellos", explica.

Apuesta por una unidad total de los tenistas para luchar contra los Grand Slams y tomar decisiones: "Ahora que existe un consejo formal para llevar adelante este trabajo, la fase pública de la campaña liderada por el grupo unificado de los mejores jugadores llega a su fin. Los jugadores se reservan el derecho de reiniciar la campaña si el consejo no cumple con estos objetivos".

Y les pide que sean valientes, que se planten si es necesario: "Deberían jugar a lo que quieran. Si solo juegas seis torneos, pero los ganas todos, podrías ser el número uno".

"Esta idea de que hay que jugar 20 torneos y elegir los 15 mejores no saca lo mejor de los jugadores... que se planten y no jueguen algún Grand Slam", cierra McEnroe.

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