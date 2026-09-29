Infantino promete más dinero a las Federaciones después de que pidieran su dimisión

El presidente de la FIFA promete aumentar el dinero después de que UEFA, CONCACAF y AFC pidieran su dimisión por intentar vender el Mundial de fútbol.

Gianni Infantino ha lanzado una nueva propuesta económica de la FIFA a las Federaciones después de que estas pidieran su dimisión por intentar vender parte de los derechos del Mundial a una empresa privada.

UEFA, CONCACAF y AFC, las Federaciones de Europa, América y Asia, pidieron la dimisión del presidente por este escándalo que finalmente no se completó. Y ahora Infantino quiere tranquilizar las aguas aumentando las partidas de dinero.

El monto de las distribuciones a cada país figurará en el orden del día de la reunión del Consejo de la FIFA del 15 de octubre, según una carta que Infantino envió a los presidentes de las seis confederaciones, tal como informaron el lunes 'The Athletic'.

"Apoyaré el mayor nivel posible de financiación adicional que pueda otorgarse de manera responsable a través de los procesos de gobernanza adecuados de la FIFA, aplicados con equidad y respaldados por mecanismos transparentes y auditables. La ambición es bienvenida; ahora, los datos financieros, la gobernanza y la implementación deben respaldarla", ha escrito Infantino en el citado medio.

"Una cifra concreta puede servir de punto de partida para el debate, pero no basta para definir una política global. Por ello, he dado instrucciones al Secretario General para que consolide todas las propuestas en una evaluación integral que será sometida a consideración del Consejo de la FIFA", continúa en su artículo.

¿Por qué surge este plan de Infantino?

El nuevo debate financiero de FIFA llegada después de que UEFA, CONCACAF y AFC pidieran la dimisión de Infantino debido a su plan de vender aproximadamente el 20% de una nueva entidad propuesta, FIFA Forward Enterprise (FFE), centrada en los aspectos comerciales y operativos de la Copa del Mundo y otros torneos de la FIFA.

La enorme presión de las Federaciones hizo que Infantino abandonara el plan, aunque negándose a dimitir de su cargo de presidente de FIFA. Tiene previsto presentarse a la reelección en el mes de mazo. Y ningún rival ha dado el paso para enfrentarse a él.

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