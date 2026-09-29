Pochettino pide un castigo muy duro para el Manchester City: "Han hecho mucho daño al fútbol"

El City ha sido declarado culpable de 114 delitos financieros y sus rivales piden castigos ejemplares: "Muchos clubes siguieron las reglas y algunos no".

El Manchester City ha sido declarado culpable por incumplir 114 normas financieras. El castigo todavía no se conoce, pero podría llegar incluso a la retirada de títulos o al descenso del equipo a la segunda división de Inglaterra.

Mauricio Pochettino, quien fuera entrenador del Tottenham, ha pedido una sanción muy dura para el City.

"Sea cual sea el castigo que decidan, es imposible volver atrás en el tiempo. Se ha hecho mucho daño...", dice el seleccionador de Estados Unidos.

Denuncia que durante muchos años no se produjeron controles y el City campó a sus anchas: "Muchos clubes siguieron las reglas y algunos no. Quizá pensaron que nunca llegaría el castigo. Es justo preguntarse ahora dónde estaban los controles para que se rompieran las reglas de esa manera. Eso es lo que más me llama la atención".

Cree que es injusto que los equipos ingleses no hayan luchado en las mismas condiciones: "Si un equipo como el Tottenham, que luchaba por títulos con los que estaban por encima de nosotros y cada año se mantenía entre los cuatro primeros, llegando a las semifinales de la Champions sin poder fichar a ningún jugador durante 18 meses... ¿fue todo porque necesitábamos adaptarnos a los controles financieros de la Premier League?".

"Fueron muy estrictos con nosotros, pero también muy permisivos con los demás. Por eso digo que todo es muy extraño", denuncia Pochettino, que pide castigos muy duros.

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