Maricarmen podrá volver a su casa tras llegar a un acuerdo con Urbagestión por el que no pagaría más del 30% de sus ingresos durante ocho años

Los detalles Así concluye un litigio iniciado hace seis años y que tuvo su punto de inflexión el pasado miércoles con el desahucio de Maricarmen, que aún permanece hospitalizada en el Gregorio Marañón.

Maricarmen Abascal, una vecina de 87 años desahuciada en El Retiro, regresará a su hogar tras un acuerdo con Urbagestión. Este pacto establece un alquiler que no excederá el 30% de sus ingresos netos durante ocho años. El litigio, que comenzó hace seis años, alcanzó un punto crítico con su desahucio reciente. La solución se gestionará a través del Servicio de Intermediación del Alquiler de EMVS, pendiente de la aprobación de Maricarmen. La abogada Beatriz Duro lo calificó como un "hito histórico". El acuerdo se formalizará cuando Maricarmen reciba el alta médica y acepte los términos.

Maricarmen Abascal, la vecina de 87 años desahuciada de su vivienda en El Retiro, volverá a su casa tras un acuerdo entre su representación legal y la empresa Urbagestión que consiste en un alquiler cuya renta no superará el 30% de los ingresos netos de la inquilina y que se prolongará por ocho años.

Así concluye un litigio iniciado hace seis años y que tuvo su punto de inflexión el pasado miércoles con el desahucio de Maricarmen, que aún permanece hospitalizada en el Gregorio Marañón. El acuerdo rubricado está aún pendiente de que la propia Maricarmen dé su visto bueno.

Las partes han logrado alcanzar un acuerdo tras la reunión este lunes en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en Madrid, que se prolongó durante cerca de cuatro horas y media. La reunión se convocó después de que el Ayuntamiento rechazara encajar la solución para Maricarmen en su plan Reviva para no incurrir en una posible "prevaricación" y porque el inmueble no cumplía el requisito de estar libre de hipoteca.

Finalmente, la solución se ejecutará bajo el paraguas legal del Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA) de EMVS. Maricarmen volverá a su casa una vez rubrique y convalide el acuerdo y cuando reciba el alta médica. El proceso se agilizará lo máximo posible.

La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha calificado la solución como un "hito histórico" en una intervención ante los medios acompañada por Vicente, primo de Maricarmen, y la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carolina Vilariño, según ha informado Servimedia.

Según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, la pensión de Maricarmen es de 1.450 euros mensuales; si se cobra, como es habitual, en 14 pagas, la cuantía anual alcanza 20.300 euros. De esta forma, el cálculo atendiendo a la pensión de Maricarmen quedaría en una renta máxima mensual de 507 euros.

En cualquier caso, ni EMVS ni la representación legal de Maricarmen se aventuraron a dar una cifra concreta hasta que no recaben toda la documentación necesaria para el contrato.

Según publicó el Sindicato de Inquilinas en junio, la primera subida propuesta por Urbagestión ascendía a una cuantía mensual de 2.650 euros, que posteriormente se rebajó a 1.650 euros. Así, la cuantía límite del Ayuntamiento estaría 1.100 euros por debajo de lo ofertado en verano por los propietarios.

Ana de Miguel, CEO de la empresa de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, ha detallado que Maricarmen dispondrá de asesoría jurídica, fiscal y técnica para cualquier cuestión. Asimismo, los propietarios tendrán un seguro multiriesgo de hogar y de impagos, tal y como recoge el SIA.

Respecto a la negociación, la consejera delegada ha resaltado el "buen talante" de las partes y agradeció a la empresa su disposición al cerrar un alquiler "muy por debajo" del precio de mercado.

Asimismo, ha subrayado que el Ayuntamiento siempre ha estado del lado de las "soluciones" y que con este contrato culmina un proceso de "acompañamiento" a Maricarmen que se ha materializado en servicios de "teleasistencia, terapia y el ofrecimiento de un alojamiento alternativo", a lo que finalmente se ha sumado la intermediación tras su desahucio.

Maricarmen Abascal recibirá este martes la noticia del acuerdo y "cuando se encuentre con fuerzas" manifestará su postura al respecto, aunque la previsión es que acepte los términos y vuelva a su casa cuanto antes.

Será la misma mañana en la que se prevé que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el real decreto de vivienda para paliar la emergencia habitacional. Mientras, en la Puerta del Sol continúa la acampada de cientos de personas para exigir la aprobación de esta norma con la línea roja de los alquileres indefinidos.

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