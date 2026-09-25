Durísima sanción a Carlos Sainz en Azerbaiyán

El madrileño, que había quedado noveno en clasificación, saldrá desde el 14º lugar tras ser sancionado por no aminorar la velocidad cuando ondearon las banderas amarillas.

Apenas tres horas después de finalizar la clasificación del GP de Azerbaiyán, los comisarios han sancionado a Carlos Sainz.

El piloto de Williams, que había completado una excelente sesión de clasificación entrando en Q3 y quedando noveno, deberá salir desde la 14ª posición.

¿Por qué? Por no aminorar lo suficiente la velocidad después de que mostrasen bandera amarilla tras una salida de pista de Lando Norris.

Según los comisarios, al no reducir la velocidad ante banderas amarillas, ha incumplido el Apéndice H, Artículo 2.5.5 b) del Código Deportivo Internacional.

A pesar de que la telemetría muestre que sí frenó y teniendo en cuenta que Norris no estuvo en peligro, los comisarios consideraron que Sainz incumplió el procedimiento.

Es por ello que ha sido sancionado con cinco posiciones en la parrilla de salida del GP de Azerbaiyán y dos puntos en su superlicencia (4 de 12).

Franco Colapinto, Oliver Bearman, Liam Lawson, Alex Albon y Esteban Ocon se ha visto beneficiados por la sanción y saldrán por delante de Carlos.