La cantante Amaia entrega el 'decreto Maricarmen' a Pedro Sánchez en un acto en Barcelona

Los detalles El presidente del Gobierno ha aprovechado este acto para confirmar que el Consejo de Ministros aprobará este martes el real decreto ley de la vivienda. Con él, quieren aliviar "la emergencia habitacional que sufren tantas personas en nuestro país".

Miles de personas protestan en España por la falta de acceso a la vivienda, apoyando a la anciana Maricarmen. En respuesta, el Gobierno tramita un decreto de urgencia. En un evento en Barcelona, la cantante Amaia Romero entregó simbólicamente el "decreto Maricarmen" a Pedro Sánchez, quien confirmó que el Consejo de Ministros aprobará un real decreto ley para abordar la emergencia habitacional. Durante la entrega de premios, Amaia recibió el galardón de "Revelación/Talento Joven" de manos de Sánchez, a quien entregó un cartel con el mensaje crítico, destacando la necesidad de proteger a los más vulnerables.

Mientras miles de personas llenan las calles de España con su indignación por la falta de acceso a la vivienda, acampan y duermen sobre el suelo para mostrar su apoyo a la anciana Maricarmen y en menos de 24 horas se tramita el decreto de urgencia de la vivienda por parte del Gobierno, la cantante Amaia Romero ha querido aportar su granito de arena. Lo ha hecho entregando el 'decreto Maricarmen' al mismísimo Pedro Sánchez.

La cantante y el presidente del Gobierno han coincidido en un acto en Barcelona. En la entrega de los Premios Vanguardia. De hecho, Pedro Sánchez ha tomado la palabra para confirmar que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto ley con medidas urgentes para aliviar "la emergencia habitacional que sufren tantas personas en nuestro país".

Después, ha llegado el momento de la entrega de premios. Uno de ellos, el de 'Revelación/Talento Joven' era para Amaia y el encargado de dárselo no era otro que Sánchez. Ha sido entonces cuando la artista ha subido al escenario con un cartel en el que se podía leer a la perfección: "Decreto Maricarmen".

Realmente, más que una entrega de este premio, lo que han protagonizado es un intercambio. El presidente del Gobierno le ha dado a Amaia el trofeo correspondiente y ella le ha dado el cartel. Un claro mensaje de crítica. Un apoyo a la anciana desahuciada de su casa de toda la vida en Madrid. Un tirón de orejas.

Aliviar "la emergencia habitacional"

Pese a ello, Pedro Sánchez lo ha aceptado con una gran sonrisa y hasta se ha hecho una fotografía con la cantante. Una imagen en la que sí, ha dejado ver "el decreto Maricarmen" que le ha entregado Amaia Romero. Por cierto, junto a ellos también estaba el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Como hemos adelantado, el presidente del Gobierno ha aprovechado este acto en Barcelona para confirmar que el Consejo de Ministros aprobará este martes el real decreto ley de la vivienda. Con él, quieren aliviar "la emergencia habitacional que sufren tantas personas en nuestro país".

Para ello, ha hecho un llamamiento a la generosidad de todos los partidos, a la "obligación de actuar" desde las instituciones para "cuidar de los trabajadores, de las empresas y de los mayores".

Así, ha justificado la aprobación del denominado decreto Maricarmen como un acto de "responsabilidad" por parte del Gobierno de España. "Ahí se muestra el verdadero patriotismo: en ser fiel a nuestros valores y proteger a tu país cuando vienen mal dadas". "Patriotismo también es evitar que una mujer de 87 años acabe en la calle después de toda una vida en su casa", ha sentenciado Sánchez.

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