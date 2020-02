Lewis Hamilton es uno de los pilotos, y de los deportistas, más concienciados con el entorno que les rodea de todos cuantos hay en el mundo. El británico se ha mojado con la crisis del coronavirus, y cree que los gobiernos pueden hacer más.

"Probablemente los gobiernos pueden hacer más para contenerlo", afirma el hexacampeón del mundo de Fórmula 1.

Además, considera que el asunto no es ni mucho menos baladí: "Nos lo tenemos que tomar en serio. Todo el mundo dándose la mano, dándose abrazos..."

Su visión se contrapone a la de Carlos Sainz, que no se muestra del todo preocupado y que además ha llamado a la calma: "Que no cunda el pánico, que no se incite a él en redes sociales".

"Si de repente en una semana estamos todos infectados obviamente se suspenderá el GP de Australia", dijo el madrileño.

De momento, la prueba de Albert Park se disputará tal y como estaba previsto en un comienzo. No así el GP de China, que se ha aplazado a causa del coronavirus.

Te puede interesar

Se acabaron los test para McLaren: ¿Podrá Carlos Sainz repetir podio en este 2020?

¿Dardito de Carlos Sainz a Racing Point?: "Es imposible copiar a Mercedes..."