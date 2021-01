Sebastian Vettel seguirá corriendo en Fórmula 1 en la temporada 2021. Lo hará con Aston Martin, equipo que absorbió a Racing Point. El alemán inicia así una nuevo proyecto, tras abandonar Ferrari. Después de siete años en la escudería italiana, el tetracampeón del mundo buscará nuevas sensaciones en el equipo británico. Pero a pesar de este nuevo reto, el alemán, con 33 años, no tiene intención de alargar demasiado su carrera en la competición automovilística que le dio la gloria.

"No me veo en la Fórmula 1 a los 40. Voy a competir unos años más, pero no diez más. Creo que tienes que ser consciente de eso. Y después de lo que logré en este deporte, hubo tiempo y espacio para pensar en lo que estaba haciendo y lo que quería hacer a continuación. Ya se sabe lo que he decidido y veremos cómo me va", explica el teutón en unas declaraciones a 'Racer'.

Además también ha hablado sobre su marcha de la escudería italiana donde no logró el objetivo de ser campeón . Vettel asume que Ferrari prescindiera de sus servicios. "No tengo ningún problema con ello, y lo acepto completamente. Cuando Mattia Binotto me informó de ello por teléfono, quedó claro. No traté de defenderme ni de convencerle, en absoluto", afirma el nuevo piloto de Aston Martin.

Tras una temporada 2020 decepcionante en la que obtuvo un frustrado décimo tercero puesto con tan solo 33 puntos y un podio, el cuatro veces campeón del mundo afronta el reto de la histórica marca británica, donde tendrá como compañero al joven piloto canadiense Lance Stroll.