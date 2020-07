La edad y la veteranía es uno de los eternos debates en el mundo de la Fórmula 1. Y Sebastian Vettel se ha pronunciado al respecto, elogiando a varios que superan la treintena. Entre ellos, Fernando Alonso.

"Fernando es un superhombre, así que puede volver con 59 años incluso", afirmó en una entrevista en 'Sky Sports F1' en la que le cuestionaron por su edad y la dificultad de ganar. Él decidió defenderse poniendo ejemplos de pilotos veteranos en lo más alto.

"Lewis Hamilton también es más mayor que yo y sigue ganando campeonatos", continuó argumentando un Vettel que también sacó a la luz el nombre de Michael Schumacher, su gran ídolo de la infancia.

"No estoy aquí sólo para participar; no estoy aquí para 'ser un piloto de Fórmula 1'; no estoy aquí para ganar dinero. He estado en una posición muy afortunada y debería estar bien, a menos que me equivoque por completo", explicó.

Su futuro parece ligado al equipo Aston Martin (ahora Racing Point), aunque 'Seb', en esta ocasión, prefirió guardar silencio. Sí admitió conversaciones con la citada escudería en la previa del GP de Hungría.

A sus 33 años, el cuatro veces campeón del mundo se ve preparado para seguir ganando en el 'Gran Circo'. Y mira a 2022 y al cambio de reglamento con optimismo. Esa será una oportunidad para encontrar más igualdas en parrilla y, quizá, acabar con la dictadura de Mercedes.