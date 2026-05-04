Cabreo monumental de Carlos Sainz con Verstappen en Miami: "Se cree que puede hacer lo que quiera"

El piloto de Williams vivió un tenso momento en la primera vuelta de la carrera con el tetracampeón del mundo debido a sus agresivos intentos de recuperar posiciones tras su mala salida.

El GP de Miami ha dejado con buenas sensaciones a gran parte de la parrilla de Fórmula 1 tras las negociaciones entre la FIA y los pilotos para modificar el reglamento. Con unos leves cambios implementados, muchos pilotos que estaban descontentos han vuelto a puntuar.

Uno de ellos es Carlos Sainz. El piloto español acabó en noveno lugar, por delante de su compañero de escudería, Alex Albon, y pudo sumar puntos por segunda vez esta temporada. Sin embargo, pese a los dos puntos que consiguió, el de Williams tuvo un momento tenso con Max Verstappen.

Durante la primera vuelta de la carrera, el tetracampeón del mundo perdió varias posiciones debido a una mala salida, y en su intento de recuperar puestos, realizó varios adelantamientos agresivos en la curva 17.

Debido a su ímpetu por volver a los puestos de arriba en la carrera, el neerlandés acabó agotando la paciencia de Sainz. "Me ha echado fuera. Se cree que puede hacer lo que quiera porque está corriendo en la zona media", criticó el piloto español a su radio al verse estorbado por Max.

"Lo que hizo en la curva 17 es casi como una salida… es borderline. Probablemente fue un poco de frustración por el trompo… pero en ese momento parecía que íbamos a chocar y me sacó de la pista. Perdí tres posiciones", añadió Sainz, explicando la maniobra de Verstappen después de la carrera, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.