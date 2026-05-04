El exdirector del CNI Sanz Roldán niega su participación en la Kitchen: "Ningún gobierno me pidió que hiciera nada ilegal"

Los detalles Félix Sanz Roldán ha aseverado con rotundidad que "ni por acción ni por omisión" realizó actividad alguna, o alguno de sus subordinados, con respecto a la operación de espionaje a Luis Bárcenas y a su familia.

El exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, ha negado cualquier participación suya o de sus subordinados en la operación Kitchen durante su comparecencia en la Audiencia Nacional. Afirmó que el CNI siempre actúa respetando la ley y que nunca recibió órdenes ilegales de ningún Gobierno. Su declaración fue solicitada por la defensa del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Durante el interrogatorio, el abogado de Villarejo fue advertido por la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, debido a preguntas relacionadas con la ley de secretos oficiales. Sanz Roldán rechazó la autenticidad de algunos correos exhibidos, calificándolos de "falsos".

El exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, ha negado que él o sus subordinados participaran en la operación Kitchen. En la comparecencia que ha realizado este lunes en la Audiencia Nacional. De hecho, ha recalcado que "ni por acción ni por omisión" se realizó actividad alguna relativa al espionaje a Luis Bárcenas y su familia.

"Cero absoluto. El Centro Nacional de Inteligencia actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su Gobierno para proporcionarle aquellas decisiones que necesita y aquellos elementos de juicio para tomar buenas decisiones. Y ningún Gobierno de ningún color de los cuatro a los que tuve el honor de servir me pidieron que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido", ha afirmado con rotundidad.

Su declaración se ha producido por la petición de la defensa del comisario jubilado José Manuel Villarejo, cuyo abogado, Antonio José García Cabrera, ha sido advertido en varias ocasiones por la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, porque muchas de las preguntas no cabían por estar amparadas las respuestas en la ley de secretos oficiales.

Una de dichas ocasiones ha sido cuando el abogado le ha preguntado sobre los dominios que utilizaba el CNI para enviar correos, tras rechazar Sanz Roldán la autenticidad de algunos emails que se le han exhibido y ha dicho que no correspondían al CNI y que ni él ni ninguno de sus subordinados los había enviado, por lo que los ha calificado de "falsos".

También, cuando ya directamente le ha preguntado sobre si el CNI hizo seguimientos a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, la magistrada ha observado que en los escritos de acusación no se hacía referencia a ninguna intervención en ese sentido del organismo de inteligencia y ha impedido a Sanz Roldán que respondiera a la pregunta del abogado de Villarejo, que en ese momento ha dado por finalizado su interrogatorio.

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