Una campeona de Wimbledon señala al "único tenista capaz de competir contra Sinner y Carlos Alcaraz"

La extenista francesa Marion Bartoli ha destacado cuál es el candidato con más probabilidades de batir a los dos mejores tenistas del mundo "cuando está en forma y sano".

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz continúan siendo los tenistas a batir en el circuito ATP. Pese a la lesión en la muñeca derecha del español, que le apartará de las pistas durante un tiempo, este sigue estando por encima de sus rivales, y solo el italiano es capaz de hacerle frente. Ante la baja de Carlos, el actual número uno del mundo no tiene rival.

Jannik ha logrado ganar cuatro Masters 1000 consecutivos en 2026 y se sitúa como el principal favorito a triunfar en Roma y Roland Garros. Sin Alcaraz de por medio, por el momento no hay otro tenista capaz de imponerse ante Sinner. Sin embargo, hay un candidato en el circuito que, pese a no haber competido en los últimos meses, sigue siendo una amenaza para los número uno y dos.

Según ha comentado Marion Bartoli, campeona de Wimbledon en 2013, en los micrófonos de 'Sky Sports Tennis', Novak Djokovic es "capaz de competir" contra ellos. "Para mí, el único que es capaz de competir contra Sinner y Alcaraz es Novak Djokovic. Cuando está en forma y sano, es el único que puede plantarles cara un poco. Para el resto, la brecha se está volviendo tan enorme que debe ser un poco desalentador", asegura Bartoli, situando al tenista serbio como el principal rival que tienen ambos tenistas.

Desde el pasado 12 de marzo, Djokovic no disputa un encuentro oficial tras caer en octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells ante Jack Draper. 'Nole' ya aseguró que este año jugaría menos partidos debido a su estado de forma, aunque se espera que esté presente en Roma y el Abierto de Francia.