Verstappen explota y denuncia que los problemas de Red Bull no son sus compañeros: "Lo hemos discutido..."

Max Verstappen logró el título la temporada pasada a pesar de que no pilotaba el mejor coche. Claramente el McLaren estaba por delante. Y en este inicio de 2025 quizá el Red Bull haya caído incluso hasta la cuarta plaza. Ese es su verdadero problema. Y no Liam Lawson o Yuki Tsunoda, los que han sido compañeros ya del neerlandés en sólo dos carreras.

En la previa del Gran Premio de Japón Max dice que no ha escondido que no le ha gusta la decisión de descender a Lawson: "Mi reacción es conocida dentro del equipo. No se trataba sólo del cambio, sino también de otras cosas...".

"Ya lo discutimos durante el último fin de semana de carreras y en la fábrica. Como ya he dicho, todo lo hemos compartido con el equipo, incluyendo cómo me siento al respecto. A veces no es necesario compartirlo siempre y decirlo todo en público", explica el cuatro veces campeón de la Fórmula 1.

Y ha un diagnóstico muy claro. Para él simplemente el coche "no es lo suficientemente bueno" como sí son otros. Y aunque no menciona a McLaren, son Lando Norris y Oscar Piastri los que están claramente destacados.

Sobre cuántas carreras necesitará Yuki Tsunoda para estar a su lado, Max insiste en que depende exclusivamente de las mejores que puedan implementar en el coche: "Creo que todos en Red Bull también lo saben y en eso también estoy centrado. Una vez que el coche sea más competitivo y más fácil de pilotar, el segundo coche estará más cerca".

Periodo de adaptación

Dice el neerlandés que en esta Fórmula 1 los jóvenes apenas tienen periodos de adaptación y es claramente les perjudica: "Lawson había pilotado once carreras en diferentes periodos. Para los novatos es difícil con el calendario actual. No han pilotado en la mayoría de circuitos y China, por ejemplo, fue un fin de semana al sprint. Esos escenarios no ayudan".

"Por mi parte es muy difícil decir lo difícil o lo bueno que es conducir el coche porque nunca he pilotado con otro equipo. Me adapto lo mejor que puedo", completa.