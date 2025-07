Donald Trump sopesa indultar a la amante y cómplice del pederasta Jeffrey Epstein: "Estoy autorizado"

El caso de Jeffrey Epstein continúa generando controversia, especialmente con la posible implicación de figuras poderosas de Estados Unidos. Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, cumple una condena de 20 años, y Donald Trump no descarta indultarla, alimentando especulaciones sobre su relación con el caso. Según The Wall Street Journal, Trump fue informado en mayo de que su nombre aparece en los archivos del caso, aunque él lo niega. La publicación de estos archivos podría afectar su reputación, algo que su Administración intenta evitar. Mientras tanto, Elon Musk desafía a Trump a hacer públicos los archivos para aclarar qué es un "bulo".

Otro episodio más para la lista de capítulos que ya lleva el libro de Jeffrey Epstein. Que acumula el caso del pederasta, del millonario pederasta, condenado por un escándalo que podría afectar a importantes y poderosos nombres de EEUU en caso de que esos archivos que ahora parece no saldrán a la luz se hagan públicos. El motivo, el posible indulto para Ghislaine Maxwell, su amante, cómplice y socia, alimentado por el propio Donald Trump.

Porque el presidente de Estados Unidos no ha descartado de manera categórica que vaya a indultar a la mujer, que cumple una condena de 20 años en una cárcel federal de Tallahassee, en Florida. Así se ha expresado el magnate neoyorquino en palabras ante los medios antes de subirse a un avión para reunirse con Ursula von der Leyen en Escocia.

"No he pensado realmente en eso. Estoy autorizado a perdonarla, pero no lo he pensado", ha comentado Trump ante la prensa antes de poner rumbo a Europa para verse con la presidenta de la Comisión Europea y, ya de paso, jugar al golf en un club de su propiedad.

Y es que Trump sigue sin zanjar el asunto. No lo hace porque, como dijo antes del vuelo, "no es momento de hablar de perdones" en lo referente al caso de Jeffrey Epstein. A un caso que podría incluso salpicarle.

Trump, informado desde mayo

Así se deduce de la información publicada por The Wall Street Journal, medio al que Trump ha demandado por una supuesta carta obscena a Epstein, que afirman que el presidente sabía desde mayo que su nombre aparece "en múltiples ocasiones" en los archivos del caso contra el pederasta. Citan a altos funcionarios de su Administración, como son la fiscal general Pam Bondi y su número dos Todd Blanche.

Ambos, tal y como relata el medio, habrían comunicado al presidente que su nombre estaba junto con el de otras figuras conocidas. Esto es algo que negó Trump hace una semana.

Pero así lo cuentan en The Wall Street Journal. En la "sesión informativa de rutina", Bondi y su equipo habrían informado a Trump que dichos archivos contenían "rumores no verificados sobre muchas personas", incluyendo al propio presidente, "que habían tenido contacto con Epstein en el pasado".

Además, los directos del Departamento de Justicia habrían informado al presidente que no tenían en mente publicar más detalles sobre el caso, tras esa falta de evidencias sobre la existencia de una "lista de clientes" chantajeados por el magnate.

Esos hallazgos en relación al caso Epstein han provocado la ira de diversos miembros de 'Make America Great Again', el llamado movimiento 'MAGA', contra el republicano y su Administración. Y es que Trump había prometido en campaña hacer pública esa lista... y ahora dice todo lo contrario además de incluso dedicarles alguna que otra frase malsonante

Todo esto se une al hecho de que Todd Blanche, fiscal general adjunto de EEUU, ha viajado hasta la cárcel federal en la que se encuentra Maxwell para reunirse con ella durante dos días. Durante nueve horas, en una visita sin casi precedentes en el país.

Musk desafía al presidente

Y mientras, Elon Musk. Quien fuera el 'mejor amigo' de Trump en campaña ha salido a escena para desafiar al presidente a publicar los archivos de Epstein para que explique qué es un "bulo" de todo lo que aparece ahí.

"Debería publicar los archivos, simplemente, y así señalar qué parte es un bulo", compartió el multimillonario en redes en un mensaje en el que además calificó de "increíble que Epstein se haya suicidado y que Maxwell esté en una prisión federal" por dicho "bulo".