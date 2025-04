El "shock" de Liam Lawson tras la decisión de Red Bull: "No me lo esperaba..."

La aventura de Liam Lawson en Red Bull ha durado menos de un mes. Dos carreras: Australia y China. Los jefes de la marca decidieron bajarle a Racing Bulls y ascender a Yuki Tsunoda. Un auténtico 'palo' para el joven piloto de Nueva Zelanda, que fue último en las dos clasificaciones.

Y ante los micrófonos de 'Sky Sports' Lawson ha reconocido que sigue "en shock" días después de conocer la noticia.

"Fue un shock, honestamente. No es algo que me esperaba. Incluso las conversaciones que tuvimos no iban en esa dirección, así que, ciertamente, no era algo que pudiera haber esperado", dijo el piloto de Nueva Zelanda, que ya viste de nuevo los colores de Racing Bulls.

Se estaba "adaptando", pero Red Bull no le dio el tiempo necesario: "El coche es difícil de conducir, pero estábamos en un proceso de adaptación. En cada sesión de pruebas nos adaptábamos o nos acostumbrábamos a algo desconocido".

"No se trata tanto de un estilo de conducción ni nada parecido, sino de una adaptación gradual. Y yo no tenía tiempo para eso", dijo Liam en la rueda de prensa al Gran Premio de Japón, donde deberá resetear para olvidar todo lo ocurrido en las últimas semanas al volante del Red Bull.