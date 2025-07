El precio de la picaresca: el efecto Noelia Núñez provoca un nuevo enfrentamiento entre el PP y el PSOE por los currículums

Noelia Núñez ya no es diputada. No lo es después de haber entregado su acta una vez se descubriese que su currículum que la información sobre sus estudios, estuviera falseada. El caso no ha quedado ahí, y es que el efecto de su acción ha traído una nueva disputa, un nuevo enfrentamiento, entre el PSOE y el PP.

Ha hecho que los populares, incluso, hayan pedido a los miembros de su partido que revisen la información sobre su vida académica y profesional para evitar sustos. Para evitar males mayores. Para que personas como Óscar Puente, ministro de Transportes y siempre atento a cualquier cosa que suceda a su alrededor, señale como ha señalado a Bea Fanjul, Carmen Fúnez y al mismísimo Miguel Tellado.

Los populares, por su parte, han puesto en entredicho la formación de Patxi López y de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valecnciana.

Y así, otro sinfín de reproches entre miembros de los dos partidos. "Mientras unos dimiten, otros se atrincheran en el cargo a pesar de ser responsables de numerosos delitos", ha expresado un Tellado que ante un Puente que afirmó que "si te pillan mintiendo no te queda otra más que dimitir".

La caída de Noelia Núñez, en 48 horas

Es una muestra más de la picaresca española. Otra que hace que la pregunta de si se actúa de la misma manera que los políticos. De unos políticos como Noelia Núñez, que ha pasado de ser uno de los rostros con mayor proyección del PP a tener que dejar su carrera política y a llevar al partido a pedir a sus miembros que revisen su información laboral y académica.

Porque no. No lo tenía todo. Porque el 'me gusta estudiar' que dijo en su día y el "sacrificio como tantos y tantos jóvenes de España" no era tal. Un tuit de Óscar Puente puso todo en conocimiento, y 48 horas después llegaban los lamentos y la entrega de su acta.

Y también las justificaciones: "Es verdad que tengo una información en la web del Congreso que da a entender que he terminado mis estudios. De ahí mi error".

Ahora a saber cuantos 'errores' más hay en los currículums de los políticos de España. De los diputados y diputadas del Congreso. Sus hojas de servicios, a examen.