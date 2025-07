El golazo de Mariona Caldentey para poner a España por delante en la final de la Euro ante Inglaterra

Minuto 25 de partido. Minuto 25 de una final. De la final de la Eurocopa. De la que disputaban Inglaterra y España en el St. Jakob Park de Basilea. En ese momento, Mariona se elevó al cielo de Suiza para cabecear a las redes el primer tanto de la Selección. El primer tanto del equipo de Montse Tomé.

El, además, primer gol del combinado nacional en una final de Eurocopa. Sí, son campeonas del mundo, pero hasta este 27 de julio de 2025 no se habían presentado en una ocasión así. Y, viendo cómo fue el gol, poco les pesó la presión de una cita de esta enjundia.

Porque vaya jugada. Porque vaya lo que hicieron por la banda derecha Athenea y Ona Batlle. Porque entre las dos fabricaron una acción que acabó en las redes de Inglaterra. La del Real Madrid, gran sorpresa del once de la Selección, combinó rápido con la lateral para que pusiera un centro medido directo a la futbolista del Arsenal... y no, no desaprovechó tal caramelo.

Su testarazo, colocado, fue rumbo al interior del arco que defendía Hampton en una acción que a saber si llevó a Inglaterra a lo que sucedió hace un par de años, cuando Olga Carmona adelantó a España en la finalísima de Australia y Nueva Zelanda.

Gol el de Mariona, además, de los que se dicen 'psicológicos', pues llegó justo después de un paradón de Cata Coll que bien pudo haber significado el primero de Inglaterra.

Como se suele decir, en este tipo de partidos todo se decide por detalles. En el detalle de marcar... o de encontrarte con una portera del nivel del de la futbolista del Barça.