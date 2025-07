Madrid reprocha a Aena romper relaciones "unilateralmente" después de que anunciara la prohibición de dormir en Barajas

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se ha convertido en un escenario de polémica durante los últimos meses debido a la cantidad de personas que duermen cada noche en las instalaciones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madridha reprochado a Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) haber roto las relaciones "unilateralmente" y ha afirmado a su vez que ellos continúan "trabajando" con las personas sin hogar que pernoctaban en el lugar. Este jueves, comenzaba

Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha sido el encargado de comunicar su queja tras visitar el lago de Casa de Campo. Esta semana, Aena instauraba la prohibición de pernoctar en el aeródromo, decisión que ha sido censurada por el Consistorio y descrita como un "incumplimiento" de los acuerdos.

"No se han roto las relaciones por las dos partes, se han roto por Aena, de manera unilateral y sin informar en el grupo de trabajo", ha confesado Carabante. Asimismo, ha proseguido afirmando que "hay que ser muy desalmado" para "echar a la calle a las personas sin techo", a las "más vulnerables de la ciudad".

El delegado ha exaltado la gestión del Consistorio y ha recordado que ya ha acogido a cerca de 60 personas en el Centro de acogida Pinar de San José con el objetivo de "seguir trabajando en favor de esas personas" y poder ofrecer un lugar donde pasar la noche. Sin embargo, algunos denuncian que no les dejan acceder al lugar. "Me he ido a inscribir y todo y aun así, nada", lamentó un hombre después de que este jueves diera comienzo la prohibición. El Consistorio reconoce que las personas que no pueden acceder al albergue son los solicitantes de asilo y personas migrantes en situación irregular.

A su vez, ha sostenido que las personas sin hogar "son un grupo muy complicado, muy difícil desde todos los puntos de vista" y ha resaltado que "los trabajadores sociales del Ayuntamiento se han estado ganando la confianza de estas personas para poder llevarlas voluntariamente a los centros de acogida".