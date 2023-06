A Charles Leclerc le resta un año y medio de contrato con Ferrari. Los rumores sobre una posible salida se suceden. En los últimos días se ha hablado incluso de una 'mudanza' hacia Aston Martin, uno de los equipos que más ha sorprendido en esta Fórmula 1 con Fernando Alonso como piloto.

En la previa del Gran Premio de Austria Leclerc ha hablado por primera vez de una posible renovación. "Estamos empezando poco a poco a hablar de ello, sí", ha comentado, aunque dejando claro que nada importante: "Cuando digo que poco a poco empezamos a hablar de ello, son sólo palabras, pero nada especial, nada específico".

"Me encanta Ferrari, soy feliz aquí. Ferrari ha sido el equipo que me ha ayudado a llegar a donde estoy. Nunca he ocultado que siempre he estado muy feliz de poder ser piloto de Ferrari", ha indicado el monegasco.

Dice que nadie está contento en Maranello con la actual situación, muy lejos de las victorias: "El equipo y yo no estamos contentos con dónde estamos en este momento, pero creo que todos estamos trabajando en la dirección correcta. Y, de nuevo, me encanta Ferrari, soy feliz aquí".

"Nadie me haya querido en el pasado, es solo porque es la primera vez en mi carrera que realmente me acerco a un final de contrato en la Fórmula 1. Por lo tanto, es una situación diferente en la que me encuentro ahora mismo. Pero no me importa: sólo me centro en pilotar, espero ganar lo antes posible en Ferrari y luego ya veremos", ha sentenciado.

Vasseur no quiere hablar de ello

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, no quiere saber nada de renovaciones: "Hablar sólo de pilotos a día de hoy sería un error para los pasos que tenemos que dar como equipo. La prioridad es que los pilotos trabajen juntos para desarrollar el coche".

"Luego, durante el verano, o después, comenzaremos a hablar sobre eso...", sentenció.