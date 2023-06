Fernando Alonso está aportando la mayoría de puntos a Aston Martin en este inicio de mundial de 2023. Tiene 117 el asturiano, tercero por detrás del Red Bull de Checo Pérez. Y muy lejos asoma Lance Stroll, octavo con 27 puntos y ni un solo podio (seis acumula el piloto asturiano).

Y es que la diferencia de velocidad entre ambos es más que evidente. Sólo en el Gran Premio de España el canadiense ha terminado por delante del bicampeón de la Fórmula 1. En aquella ocasión, lejos del podio.

El medio 'The Race' ha desvelado las diferencias que Stroll ha tenido con sus compañeros de equipo en clasificación. Y el dato en esta temporada ante Alonso no le deja en buen lugar: la mayor diferencia de su carrera.

En 2019 fue dos décimas más lento que Checo Pérez. En 2020, algo más de décima y media más lento que el mexicano. Con respecto a Sebastian Vettel, en 2021 y 2022, fue alrededor de una décima más lento.

Alonso es el piloto que más le ha aventajado: casi tres décimas (0.274 segundos) de diferencia entre ambos en las ocho primeras carreras de la temporada.

Stroll’s average qualifying gap to team-mates at Team Silverstone

2019 0.239s slower than Perez

2020 0.160s slower than Perez

2021 0.091s slower than Vettel

2022 0.129s slower than Vettel

2023 0.274s slower than Alonso*

* so far, excluding Bahrain due to injury

[The Race]