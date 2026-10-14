El último 'palo' de Fernando Alonso a Hamilton para hacer leña del árbol caído

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 afirmó que Marina Bay permite adelantamientos poniendo de ejemplo el declive del británico en el GP de Singapur.

A pesar de cruzar la línea de meta en decimoquinta posición tras un fin de semana en el que parecía que Aston Martin podía puntuar, Fernando Alonso defendió a capa y espada el trazado de Marina Bay.

Al circuito del Gran Premio de Singapur se le critica mucho por la falta de oportunidades de adelantamiento, pero el asturiano ni de lejos lo ve así.

Y por ello cuando le preguntaron por posibles cambios encogió los hombros: "En este circuito, no creo que haya mucho que podamos hacer".

En declaraciones a 'RacingNews365', Alonso explicó que en Marina Bay, al igual que en el resto de circuitos urbanos, adelantar se complica, pero es posible.

"En los circuitos urbanos, normalmente la clasificación decide el 90% de la carrera, y así ha sido en la Fórmula 1 desde los tiempos de Senna, Prost y Michael", señaló.

De hecho, para ejemplificar que sí hubo adelantamientos, Fernando se acordó de un Lewis Hamilton que llegó a ser segundo el domingo, pero que el desgaste de sus neumáticos terminó por condenarle a la sexta posición.

"Estaba mirando las pantallas y vi a Hamilton perder muchas posiciones, así que había un par de puntos donde se podía adelantar", señaló Alonso tirándole un 'palito' a su excompañero.

Es más, a pesar de que el piloto de Aston Martin asegure que se puede adelantar, también afirmó que se puede resistir como él ya hizo hace 16 años.

"Yo mismo, aquí en 2010, tenía una desventaja de ocho décimas respecto al Red Bull; aun así logré la Pole y mantuve a Sebastian detrás durante 62 vueltas. Esa es la naturaleza del circuito, así que no creo que haya mucho que podamos hacer, pero aun así hubo adelantamientos", explicó. A buen entendedor, pocas palabras bastan.