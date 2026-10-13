El lamento de Alonso con los equipos top de la F1: "Cada vez que surge una idea..."

Al piloto de Aston Martin le preguntaron si cambiaría algo en la F1, pero lamenta que los equipos grandes lo paren todo.

Varios pilotos han pedido a la Fórmula 1 que cambie radicalmente este nuevo reglamento. Sobre todo Fernando Alonso y Max Verstappen han sido los que más quejas han lanzado. Y ahora el piloto español ha lamentado que los grandes equipos no ayudan a esos cambios.

En 'Motorsport', Fernando lamenta que los equipos más grandes de la Fórmula 1 siempre intentan mantener las normas tal y como están.

"No lo sé, probablemente se necesiten cambios. Pero el problema es que los equipos tienen todo el poder para votar en contra de cualquier idea. Cada vez que surge una idea o un formato innovador, los equipos top se oponen rápido porque quieren que todo sea lo más aburrido posible y así consolidar sus puntos", dice el bicampeón de la F1 en el citado medio.

"Creo que eso es algo que se debe abordar para el futuro de la categoría, en el próximo pacto o lo que sea", dice el piloto de Aston Martin.

Cree que lo mejor para la competición sería que alguien "por encima de los equipos" tomaran las decisiones finales: "Que alguien pudiese estar por encima de los equipos, porque ellos siempre tendrán sus propios intereses y será complicado cambiar el formato o cualquier otra cosa".

Porque si el reglamento beneficia a Mercedes, a McLaren o a Ferrari jamás presionarán para cambiar las normas. Y eso es lo que quiere Fernando, que acaba de renovar por Aston Martin.

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