Fernando Alonso es un nombre ligado a la Fórmula 1. Allí ha transcurrido la gran parte de su carrera deportiva, pero los dos años que estuvo fuera de la órbita del 'Gran Circo' le dieron una mejor visión de la categoría, más todavía después de haber probado otras como la resistencia o el Dakar.

Y en una entrevista concedida al podcast 'High Performance', confesó todo lo que vio de la Fórmula 1 desde fuera en ese par de años que no estuvo en la categoría. Lo primero que destacó, fue el amor de los aficionados que no esperaba.

"Vi muchas cosas de la Fórmula 1. Vi el amor que la gente tenía hacia mi carrera y mi trabajo, porque cuando paré en 2018 estaba cansado de viajar, de todas las cosas alrededor de la F1 y, además, no podía competir por grandes cosas. Cuando paré, lo único que recibía por parte de los aficionados era 'tienes que volver'", explicó.

Y ese cariño de los aficionados era algo inimaginable para Alonso: "Fue una sorpresa que la gente amara lo que estábamos haciendo, porque para mí, los últimos años antes de parar, me sentía como si fuéramos anónimos y la F1 no era tan genial como lo es ahora. Pensé que había mucho menos interés, pero me sorprendió cuánto amor recibí de la gente".

Respecto a la categoría en sí, el piloto asturiano sorprendió al dar una visión algo negativa del 'Gran Circo: "Sí vi que en la Fórmula 1 es muy diferente al resto de categorías del automovilismo. Mucho más egoísta, más glamurosa de cierta manera, pero falsa en otro sentido. Creo que el automovilismo es más puro en Le Mans, Indy o el Dakar seguro, pero la F1 tiene ese atractivo de que la gente quiere asistir a las carreras, verlas por la tele"

"Yo las veía por televisión y aprecié un poco más todas las cosas que como piloto no me gustaban antes. El himno nacional, la vuelta de presentación, tener un poco más de acceso a los medios y las cámaras, que cuando eres piloto, odias esas cosas. Pero cuando estaba en el salón de mi casa, echaba de menos esos momentos. Cuando veía a algún piloto sonreír a la cámara o ser más accesible, se aprecia más", prosiguió.

Y ver desde fuera la Fórmula 1 hizo que cambiara su manera de afrontar el fin de semana en algunos aspectos: "Así que cuando volví, di un paso más relajado hacia esas cosas y ahora me preocupo un poco más de las televisiones y de los aficionados porque entiendo la importancia de ello y yo lo vi gracias a esos dos años fuera".