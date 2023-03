No son tiempos fáciles para Mercedes, por si los éxitos deportivos no acompañaban, ahora la escudería británica tendrá que lidiar con el enésimo problema interno: la posible salida de Toto Wolff.

El director ejecutivo lleva en el cargo desde la temporada 2013, y al mismo tiempo también es accionista. En ese tiempo ha sido una pieza clave del dominio de las flechas de plata en la Fórmula 1

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, lleva en el mando durante más de 10 años. En ese tiempo ha convertido al equipo de Brackley en campeón de constructores entre 2014 y 2021.

"Hemos pasado por muchos altibajos y no tengo ninguna duda", dijo en 'Speedweek'. "Realmente disfruto de ser el líder de este equipo, creo que puedo hacer mi contribución", explicó.

De esta forma, Wolff a corto plazo no tiene pensado en abandonar Mercedes, aunque reconoce que no sería un impedimento para él apartarse si sus jefes lo determinasen: "Pero si algún día no lo hago, o si las personas cercanas a mí me dicen que no lo estoy contribuyendo, entonces consideraré pasarle el testigo a otra persona. No me avergonzaría", reveló.

Esas personas cercanas a las que se refiere el dirigente podrían ser su jefe técnico, Mike Elliot, y los pilotos. Lewis Hamilton ha sido un absoluto crítico con el concepto del W14, y su actitud no ha hecho más que desprestigiar a la marca que le vio ganar, y ha minado la moral de sus jefes.

Si esa situación sucediera, Wolff asegura que se convertiría en "un crítico desde una pantalla de televisión".