El toque de atención de Alonso a la FIA: "Nunca se había parado la carrera..."

En la vuelta de formación se pararon varios coches y la salida se canceló: "Espero que podamos hacerlo nosotros cuando nos paremos".

La vuelta de formación de Malasia dejó un escenario nunca antes visto en la Fórmula 1: varios coches se pararon antes de llegar a la línea de meta y la FIA decidió posponer la salida.

Hecho que Fernando Alonso aprovechó para dar un toque de atención a dirección de carrera: él nunca había vivido algo así en la competición.

"Esa fue la mayor ayuda para los coches que se quedaron parados en la vuelta de formación... esa fue la mayor ayuda. Ya sabes... Primera vez que lo veo", dijo Fernando a 'F1 TV' después de la carrera.

"He corrido muchas carreras en estos años, hemos abandonado y nunca se ha parado la carrera... Espero que podamos hacerlo nosotros cuando nos paremos", sostiene el piloto de Aston Martin.

Fue octavo, su mejor resultado del año, aprovechando el caos de la lluvia de Malasia.

Y después aprovechó para dejárselo claro a la FIA: espera que se vuelva a detener la carrera si es el Aston Martin el que se queda parado antes de la salida.

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