Se ha presentado este lunes en la sede de Silverstone el Aston Martin que conducirá Fernando Alonso en la temporada de 2024, aunque esto no ha sido lo único que se ha dado a conocer hoy. También se han mostrado los monos oficiales que vestirán los pilotos y sus respectivos cascos.

El casco de Fernando Alonso ha mantenido su clásica combinación de colores tan característica. Predominan el color azul y amarillo con toques rojos que terminan por completar la combinación de la bandera de Asturias con la de España.

En comparación a otros años, hay mayor presencia del color amarillo alrededor de todo el casco y ha mantenido sus diseños típicos, tanto en la tipografía de su dorsal, el '14', como en las características flechas que el asturiano suele colocar en la parte superior.

Fernando se ha mantenido fiel al diseño que ha traído en sus cascos en las últimas temporadas y ha querido mantener las líneas rectas a la hora de estructurar las formas que lo componen, dándole un 'look' muy agresivo.

Nuevo casco, nuevo coche y nueva ilusión para la próxima temporada que dará comienzo en pocas semanas con el Gran Premio de Baréin.

