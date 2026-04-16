Un expiloto avisa sobre las opciones de Jorge Martín al título: "Incluso mejor que cuando ganó"

Jorge Martín y la dedicatoria hacia sus abuelos tras el podio en el GP de Estados Unidos

Carlos Checa ha valorado positivamente el regreso de 'Martinator' a MotoGP tras su calvario en 2025, e incluso le ve con posibilidades de ganar el mundial. También apuesta por Marc Márquez.

El Mundial de MotoGP tiene varios candidatos a ganar el título este año. Más allá de Marco Bezzecchi, que actualmente lidera la clasificación, Jorge Martín, Pedro Acosta y Marc Márquez persiguen muy de cerca al italiano y, tras el parón, buscarán recortar distancias con él.

El que más cerca está de lograrlo es Martín. El piloto madrileño es su compañero de 'box' y comparten la misma Aprilia, por lo que solo su rendimiento individual en pista les separa. 'Martinator' ya se proclamó campeón en 2024 y, ahora, busca su segundo título después de un año hundido por las lesiones.

"¿Jorge? No sé cómo le irá este año, pero él ya tiene una victoria personal, que es volver a ser el que quería ser. Creo que estos éxitos de ahora para él son muy intensos, muy valorados, por eso esa celebración tan bestia que hizo en Estados Unidos, que al final hasta se cayó levantando la rueda", señala Carlos Checa, expiloto, sobre el regreso del español a la categoría reina en una entrevista para 'Sport'.

Por el momento, el rendimiento de Jorge ha sido excelente. 77 puntos, dos podios y un segundo puesto en tres carreras le sitúan como aspirante al título con un nivel incluso mejor que cuando ganó. "Creo que es un nuevo Martín y creo que este año va a ser una gran temporada, incluso mejor que cuando ganó el Mundial en 2024", añade Checa.

Por último, el expiloto ha reiterado la victoria más importante para Martín, que ha sido regresar a MotoGP. "Solo él sabe lo que ha pasado y volver a estar arriba ahora, yo creo que significa mucho para él, por lo que ha tenido que superar", concluye Checa.

Marc Márquez, ¿campeón?

Además de comentar el regreso de Jorge Martín, Checa ha valorado la posibilidad de que Marc Márquez pueda defender su título. "Antes de empezar el Mundial me hubiera sorprendido que no lo ganara; ahora a lo mejor me sorprende si lo gana", destaca el expiloto.

El mal comienzo de temporada del ilerdense ha sorprendido a gran parte de la parrilla, expertos y aficionados, debido al éxito de Márquez en 2025. "El hecho de verlo con tanta dificultad, y sufrir tanto en Austin, me da a entender que hay un trabajo por hacer ahí para volver a recuperar el Marc y el nivel que tenía antes", añade.

Pese a ello, Checa confía en que Márquez pueda ganar su décimo mundial. "En este momento, obviamente apostaría por él y por Ducati, porque si hay alguien que pueda ir a por Aprilia, es él con Ducati, pero habrá que esperar unas cuantas carreras más. Ahora no sé decir si realmente Marc puede ganar el Mundial este año. Es posible, pero no tengo la certeza absoluta ahora", sentencia.