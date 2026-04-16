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Ningún título aún en la gira de tierra

Carlos Alcaraz iguala una de las peores rachas de su carrera

El tenista murciano no está logrando hacerse con ningún título desde su triunfo en Doha, una circunstancia que le ha hecho iniciarse en la gira de tierra de 2026 por debajo de sus resultados habituales.

¿Cuándo y cómo puede recuperar Carlos Alcaraz el número 1 tras caer en Montecarlo ante Sinner?¿Cuándo y cómo puede recuperar Carlos Alcaraz el número 1 tras caer en Montecarlo ante Sinner?Getty

Carlos Alcaraz está firmando un inicio de año de más a menos. El murciano se coronó en Australia al conseguir el único Grand Slam que aún no tenía y más tarde logró el triunfo en Doha. Sin embargo no ha logrado ningún título más en este tiempo, a pesar de mostrar un buen juego. Ahora, tras su lesión en Barcelona, tiene la vista puesta en llegar recuperado del todo a Roland Garros en junio.

Este 2026, el número dos del mundo no ha logrado igualar ninguna de sus excelentes rachas iniciales de los últimos cuatro años en la gira de tierra. Desde 2022, Alcaraz siempre había logrado imponerse en Montecarlo o el Conde Godó, salvo en 2024 después de sufrir una lesión en Mónaco que lo apartó también de Barcelona.

Los últimos cuatro años, una de las claves que ha permitido a Alcaraz destacar ha sido siempre sacrificar Montecarlo o Barcelona. Dos torneos que en 2026 han exigido mucho al de El Palmar al plantear una dura final ante Jannik Sinner y una lesión de muñeca en tercera ronda.

No obstante, aún quedan Madrid, Roma y París por delante, aunque está por ver el estado físico del murciano para los torneos. Hasta el momento siempre ha logrado llevarse al menos uno de los tres títulos a casa y con el Mutua en el aire, Roma y el Roland Garros son las dos grandes oportunidades para Carlos de remontar esta negativa gira hasta el momento.

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