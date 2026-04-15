El registro del zulo como clave para esclarecer el crimen de Esther López: buscan muestras biológicas para compararlas con la autopsia

¿Por qué es importante? El cuerpo de Esther mostraba signos de haber estado en contacto con frío y humedad. Detalles que no solo cuadran con estar a la intemperie, como recoge el informe, también con un ambiente húmedo como el zulo. Sería la prueba definitiva contra Óscar, que siempre ha negado todo.

La Guardia Civil realizará este jueves un registro en el zulo de la vivienda de Óscar, acusado del asesinato de Esther López en Traspinedo. La jueza ha autorizado una inspección exhaustiva, incluyendo la extracción de tabiques y paredes, para recoger muestras biológicas que se cotejarán con la autopsia de Esther, que reveló signos de haber estado en un ambiente húmedo. Los indicios contra Óscar incluyen el posicionamiento de su teléfono, movimientos erráticos registrados por su reloj inteligente y ADN de Esther encontrado en su coche. Si se confirma que ocultó el cadáver en el zulo, enfrentaría cargos de asesinato y un delito contra la integridad moral.

Ya hay fecha para que se produzca el registro del zulo encontrado en la vivienda de Óscar, el presunto asesino de Esther López y único acusado de este trágico suceso en Traspinedo, Castilla y León. Será este jueves, a primera hora de la mañana, cuando la Guardia Civil entre en ese habitáculo oculto bajo una cama para rastrearlo palmo a palmo. La jueza ha autorizado una inspección ocular, pero también la extracción de tabiques, paredes y hasta del techo, si fuese necesario. Todo lo que los agentes estimen para recoger muestras biológicas que puedan ser cotejadas con la autopsia de Esther.

Una autopsia que reveló que Esther tenía lo que se conoce como "manos de lavanda", por haber permanecido en un ambiente húmedo, pero también un tipo de hongo concreto. De ahí, la importancia de las fotografías del zulo. Concretamente, de una imagen en la que se aprecia que hay unos 30 centímetros de agua.

Los indicios contra Óscar

Es un registro clave y en el que estará presente Óscar, porque puede resolver dudas que siguen existiendo cuatro años después. La primera: saber dónde estuvo Esther López los 24 días que se le buscó. El informe de la UCO concluyó que, aunque el cuerpo se localizó en una cuneta, las piedras encontradas en su ropa no coincidían con las de ese entorno. Es decir, que no murió en ese lugar, que dejó el cuerpo allí para que lo encontrasen.

El zulo encontrado en la casa de Óscar, el único sospechoso del crimen de Esther López

El cuerpo de Esther sí mostraba signos de haber estado en contacto con frío y con humedad, pero eso podría cuadrar no solo con estar a la intemperie, como recoge el informe. También con un ambiente húmedo como el zulo. Sería la prueba definitiva contra Óscar, que siempre ha negado todo.

Entre los indicios que la UCO señala contra Óscar está el posicionamiento de su teléfono. Él sostuvo que dejó a Esther en el cruce cerca de su casa, pero su móvil y el de ella los sitúan juntos dentro de su vivienda. Y no solo eso, porque según recoge el informe de la UCO, el reloj inteligente de su muñeca muestra movimientos erráticos, hasta 300 pasos en su vivienda de madrugada, cuando afirmaba que estaba durmiendo.

Otro indicio son los datos de su coche, que fueron borrados, pero los agentes pudieron recuperarlos y descubrir que le situaban en la cuneta en la que apareció Esther. Por cierto, que en su coche, en el maletero, a pesar de lavar el vehículo, también fue hallado ADN de Esther y una fibra de su abrigo.

De confirmarse que Óscar ocultó el cadáver en el zulo, cambiarían los delitos por los que sería juzgado: asesinato, en vez de homicidio, y se sumaría un delito contra la integridad moral por la ocultación del cadáver.

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