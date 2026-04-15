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Ni antes ni después

Exclusiva de Belén Sánchez en 'El Chiringuito': "Flick le ha negado el saludo a Simeone"

El entrenador del FC Barcelona no quiso saludar a Simeone antes del partido. Tampoco hubo encuentro en el final.

Flick

No hubo saludo entre Hansi Flick y Diego Pablo Simeone. Ni antes ni después del partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Una eliminatoria que se llevaron los rojiblancos, que ya están en semifinales de la Champions League.

Belén Sánchez contó en exclusiva en 'El Chiringuito' cómo fue ese momento: "Simeone todavía no había saltado al campo cuando Flick ya estaba en el banquillo, entonces Simeone ha salido y se ha puesto a buscarlo y no le encontraba. Un miembro del banquillo del Atlético de Madrid se ha acercado al banquillo de Flick para decirle que si venía a saludar a Simeone, y le ha dicho que no, que pasaba de saludar a Simeone, que no se iba a adelantar".

"No ha habido saludo en la previa y tampoco saludo después del partido", contó Belén.

Momentos de tensión entre ambos entrenadores que viene desde los últimos partidos de Copa del Rey y de LaLiga.

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