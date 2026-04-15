Pardo de Vera exculpa a Ábalos y Koldo: niega "instrucción alguna" para la compra de mascarillas y cualquier "presión directa" para contratar a Jéssica

Sí, pero... La expresidenta de Adif sí ha afirmado que "los cinco millones venían en la orden ministerial" que hablaba de "trámite de urgencia". Una orden que, según ha dicho, "la firmaba el ministro", pero que no sabe "quién le asesoró".

Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, ha comparecido en el Supremo, negando presiones en la contratación de Jéssica Rodríguez y desvinculándose de la influencia en la compra de cinco millones de mascarillas a Soluciones de Gestión, decisión que atribuye al Ministerio de Transportes. Pardo de Vera asegura que Adif solo ejecutó órdenes y que la responsabilidad recae en los técnicos, contradiciendo a su equipo. Niega haber recibido instrucciones de Michaux Miranda sobre la contratación y desvincula a Koldo García de influencias en contratos. Sobre la contratación de la expareja de Ábalos, afirma que no recibió presiones directas y minimiza el envío del currículum. Critica la presencia de Koldo y Víctor del Aldama en el despacho ministerial, señalando que no encajaban en el entorno institucional, lo cual comunicó al ministro.

En el Supremo ha sido el turno para Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, investigada por la contratación de Jéssica Rodríguez, quien ha llegado al Tribunal entre gritos de corrupta y ladrona. La expresidenta de Adif ha negado presiones y ha situado el origen de la compra de mascarillas en el Ministerio de Transportes.

Pardo de Vera ha dicho que sabía "verbalmente" la decisión de comprar cinco millones de mascarillas a Soluciones de Gestión "antes de recibir un correo de la secretaria general técnica". "Koldo García era el encargado de reclutar los vuelos y las aerolíneas, también estaba Sánchez Fuentefría. Los cinco millones venían en la orden ministerial que acota que han de ser cinco millones y por trámite de urgencia", ha dicho, y ha agregado que "la orden la firmaba el ministro", pero que no sabe "quién le asesoró".

Ha asegurado que Adif se limitó a ejecutar y ha descargado la responsabilidad en los técnicos, en contra de lo declarado este martes por su propio equipo. "El órgano de contratación es Adif y Adif es el único que puede decidir quién es el suministrador", ha resaltado. El fiscal del caso le ha preguntado entonces por una nota que le mandó Michaux Miranda, un ex alto cargo de Adif al que se le encargó la compra, en la que decía que se había "recibido la instrucción" de contratar con Soluciones de Gestión, ante lo que Pardo de vera ha asegurado: "No recibí instrucción alguna"

También ha desvinculado completamente a Koldo de cualquier influencia en los contratos al asegurar que este "no tiene capacidad de influir sobre órganos de contratación". Así lo ha afirmado en el juicio que ha sentado en el banquillo a Ábalos, Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por formar parte de una presunta trama corrupta en la compra de material sanitario durante la pandemia.

"Mandar un CV no supone absolutamente nada"

Sobre la contratación de la expareja de Ábalos, interpreta que el interés venía del ministro. "Por la expresión 'José me corta los huevos', entendí que era interés del ministro. Pero Jamás me llamó Ábalos por este tema", ha dicho sobre las conversación que mantuvo con Koldo.

Y, una vez más, ha negado presiones directas. Asimismo ha restado importancia al envío del currículum: "Mandar un CV no supone absolutamente nada".

Donde sí ha sido más contundente ha sido al describir las figuras de Koldo García y Víctor del Aldama. "Me extrañaba que una persona que no pertenecía al Ministerio estuviera en el área reservada al ministro", ha dicho sobre el segundo, y ha añadido: "Ábalos me dijo que sería amigo de Koldo".

Sobre Koldo, ha resaltado que tenía perfil que no encajaba en el entono institucional. "Sobre Koldo, me refiero a que no responde a los estándares institucionales en forma y a lo que estoy acostumbrada en mi trayectoria profesional. No he conocido a una persona así jamás", ha remarcado.

Además, ha afirmado que le sorprendió encontrarse en el despacho del ministro a Koldo y Aldama solos. "Yo llegaba a despachar con el ministro y no estaba y alguna que otra vez me encontré que en el despacho del ministro estuvieran Koldo y Aldama, cosa que me extrañó por un código ético y profesional", ha subrayado. Algo que trasladó al ministro y dejó de verle por allí.

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