La impresionante estadística en la que Rafa Jódar supera a Alcaraz y Sinner

El madrileño sigue avanzando en su corta carrera, causando sensación en el mundo del tenis. Este año alcanza ya las 25 victorias, el número uno en victorias ATP.

Rafa Jódar está siendo una de las sensaciones del Open de Barcelona. El madrileño, imbatible en sets hasta el momento, se sitúa ya en cuartos de final del Conde de Godó, donde se enfrentará a Cameron Norrie. Sin embargo, esto no pilla por sorpresa a nadie, después de la impresionante racha que el tenista acumula este 2026.

Después de cinco victorias en el ATP 250 de Marrakech (donde se hizo con su primer título) y dos en Barcelona, Jódar suma ya siete triunfos consecutivos en tierra. Sus éxitos en Miami, Acapulco, Delray Beach, Dallas y Australia, donde debutó como profesional, alzan la marca hasta las 25 victorias en total este año, una cifra que nadie ha logrado alcanzar.

Ni siquiera Carlos Alcaraz (22) o Jannik Sinner (24) han logrado mayor número de triunfos este 2026, a pesar de su superioridad en el circuito ATP. Ahora, el debutante en el torneo permanece como el único tenista español 'vivo' en Barcelona, después del abandono obligado por lesión del murciano.

A sus 19 años ya ocupa el puesto número 57 del ranking ATP y sigue dando pasos hacia su consolidación en el circuito como uno de los tenistas con mayor proyección del mundo. Por el momento, Rafa Jódar tendrá que esperar para su esperado duelo ante Alcaraz, y tendría entre ceja y ceja el objetivo de imponerse en Barcelona y continuar aumentando su palmarés a pesar de su corta carrera.