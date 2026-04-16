Las palabras de Rafa Jódar a Carlos Alcaraz tras su lesión en Barcelona: "Espero que no sea nada"

El tenista español, que ya está en cuartos de final del torneo Conde de Godó, ha deseado una pronta recuperación a su compatriota tras su obligada retirada por lesión.

Carlos Alcaraz no seguirá compitiendo en Barcelona. Las molestias que sufrió durante su partido contra Otto Virtanen en su antebrazo derecho le han obligado a retirarse de forma anticipada, por lo que no podrá recuperar el primer puesto del ranking ATP.

El abandono de Alcaraz deja a Rafa Jódar como el único tenista español 'vivo' en el torneo. Tras su victoria frente a Camilo Ugo Carabelli (6-3, 6-3), le sitúa automáticamente en la ronda de cuartos de final, donde se enfrentará al británico Cameron Norrie este viernes.

Una vez concluido su partido ante el argentino, Jódar fue entrevistado a pie de pista, donde valoró su rendimiento, a su rival y fue notificado de la retirada de su compatriota. "No lo sabía, me acabo de enterar", confesaba el español al enterarse de la lesión de Carlos.

Posteriormente, en rueda de prensa, Jódar habló de su relación con Alcaraz y quiso mandarle un mensaje de ánimo. "Él es un chico magnífico, es una persona excelente. La verdad es que sí, que nos llevamos muy bien en los torneos en los que nos podemos ver, tenemos una relación muy buena y agradezco mucho sus palabras", comentó Rafa.

"Me gustaría decir que, en cuanto a su lesión, espero que no sea nada y que se recupere lo más pronto posible", añadió Jódar, deseando una pronta recuperación a Carlos.