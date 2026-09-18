De la Rosa señala la mayor cualidad de Newey: "Especialmente con los pilotos..."

El expiloto y embajador de Aston confiesa ciertas virtudes que hacen el ingeniero británico tan especial. ¿Qué le hace tan diferente? De la Rosa no duda.

Fernando Alonso y Aston Martin siguen remando para poder conseguir esa ansiada competitividad. Ambas partes pelean, sin saber aún si estarán juntas en 2027, de cara a construir un monoplaza que pueda llegar a ser rápido en un futuro no muy lejano.

Adrian Newey fue el flamante fichaje de Aston para esta situación pero Honda no lo ha puesto nada fácil. El trabajo del británico sirvió para más bien poco en un monoplaza que era incapaz de funcionar con un motor Honda tremendamente desastroso.

Aún así, Aston sigue teniendo argumentos para pensar que sí puede ser competitivo. Tienen a un gran piloto como Fernando Alonso y al que es considerado como el mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1.

Una figura del calibre de Pedro de la Rosa se ha aventurado a hablar de cómo trabaja Newey. El expiloto, ahora embajado de la escudería, señala la cualidad más llamativa del británico. Esa virtud se le ha visto también a la hora de trabajar con Alonso.

"Todo eso de que sigue dibujando los coches con un lápiz y cosas así... toda esa discusión es una pérdida de tiempo. Su mayor cualidad es que escucha a la gente y, especialmente, a los pilotos", asegura De la Rosa en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

Tras el desastre en el Gran Premio de España, Aston, Alonso y Newey trabajan mirando a un futuro tan optimista como incierto. De hecho, para que la competitivad vuelva, Fernando debe primero decidir si seguirá o no en la Fórmula 1.

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