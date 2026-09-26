Tremenda reprimenda de Briatore a Colapinto: "Evaluaré qué medidas tenemos..."

El jefe de Alpine se ha mostrado muy duro con la maniobra que ha termiando con Gasly, Norris y el propio Colapinto fuera de la carrera. Briatore, "muy dececionado" con la "torpeza" de su piloto.

Franco Colapinto ha sido uno de los grandes nombres del Gran Premio de Azerbaiyán, y no precisamente por un tema positivo. El argentino ha terminado con sus opciones de puntuar, las de Pierre Gasly y las de Lando Norris con una maniobra más que cuestionable tras una relanzada del 'Safety Car'.

Colapinto tardó mucho en frenar y se 'llevó puestos' a su compañero de equipo y el vigente campeón del mundo en la primera curva. Un accidente muy evitable que puede que traiga consecuencias graves para Franco.

Flavio Briatore, jefe de Alpine, se ha mostrado tremendamente descontento con la decisión de su piloto y deja caer que habrá represalias para Colapinto: "Es una maniobra muy torpe para un piloto con su experiencia. Evaluaré qué medidas podemos tomar".

"Estoy muy decepcionado. Le pido disculpas a Gasly, que ha hecho un gran fin de semana, y a Norris", ha asegurado Briatore en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

Una reflexión y una 'amenaza' tremendamente dura después de un accidente que también ha provocado la ira de Norris. El británico no se ha mordido la lengua y ha terminado asegurando que la Fórmula 1 no debería dejar competir a Colapinto.

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