El temor de Lando Norris ante las posibles mejoras de Ferrari: "Dejarán en ridículo a todos"

La contundente respuesta de Norris a Hamilton sobre otra 'ventaja' de Mercedes: "Te inventas cosas"

El piloto británico ha mostrado su preocupación ante la notable progresión de la escudería italiana en el campeonato y las mejoras que podrán introducir en las próximas carreras con el sistema ADUO.

Ferrari tiene posibilidades de ganar el Mundial de Fórmula 1 2026. A pesar de que a comienzos de temporada los de Maranello sufrieron algún que otro revés en las primeras carreras, poco a poco han mejorado su rendimiento hasta pelear con Mercedes por el liderato.

La reciente victoria de Lewis Hamilton en el GP de Barcelona-Catalunya, que puso fin a su larga sequía, ha reducido la distancia entre el heptacampeón del mundo y Kimi Antonelli en la pugna por el título. Tal ha sido la progresión de la escudería italiana que un campeón de la F1 teme que con las mejoras del sistema ADUO puedan dominar el campeonato.

En concreto, Lando Norris, piloto de McLaren, se ha mostrado muy preocupado por los avances de los de Maranello. "Tenemos suerte de que Ferrari no tenga un mejor motor en este momento. Si lo tuvieran, estarían dominando", ha asegurado el británico en una entrevista para 'Sky Sports'.

"Ahora mismo son los mejores de la parrilla en cuanto a rendimiento en las curvas y nosotros ni siquiera nos acercamos a ellos. Esa es la realidad: estamos muy, muy lejos de donde deberíamos estar. Si mejoran el motor, dejarán en ridículo a todos", añade Norris, elogiando a los italianos y resaltando su potencial.

La preocupación del vigente campeón se debe principalmente a la mejoría en el rendimiento de los italianos y las ayudas que van a recibir en las próximas carreras para mejorar el motor y la manejabilidad de sus monoplazas.

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