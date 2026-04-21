El agente de Lando Norris corta una entrevista por las preguntas sobre el reglamento de la F1: "Yo no soy el jefe"

'The Guardian' entrevistó al actual campeón del mundo de la Fórmula 1, pero su representante no permitió algunas preguntas sobre el reglamento y sobre el futuro de Max Verstappen.

Es una de las entrevistas más virales de las últimas horas. Lando Norris mantuvo una charla con 'The Guardian', pero sus representantes no le permitieron responder a algunas preguntas ni sobre el nuevo reglamento de la Fórmula 1 ni tampoco sobre Max Verstappen y su constante amenaza de retirada.

En primer lugar, el periodista le preguntó sobre la polémica de las normas de la F1. Inmediatamente asomó su agente para recalcar que "no se podían hacer preguntas" sobre ese asunto.

A continuación, a una pregunta sobre Max Verstappen, su agente de nuevo no le permitió responder y posteriormente fue él quien dijo que Max era "un gran valor" para la competición.

Así resume el periodista la surrealista entrevista: "A falta de diez minutos para que terminara la entrevista, pregunté por el reglamento. El representante de Norris no estaba presente, pero habían dejado un teléfono sobre la mesa. De repente, su voz, como si estuviera desconectada, resonó en el teléfono, insistiendo en que no se podían hacer preguntas sobre ese tema; fue la única intervención durante la entrevista".

Sobre la superioridad de Mercedes, Lando sí respondió: "Pueden ser atrapados y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que seamos nosotros quienes lo hagamos".

Norris, actual campeón del mundo de la Fórmula 1, cerró la entrevista con una frase: "Yo no soy el jefe".

Su departamento de comunicación no le permitió opinar sobre algunos temas. Y el periodista del citado medio acaba su artículo con una crítica muy severa hacia él: "Lo que lamento no es tanto por mi encuentro truncado, sino por el hecho preocupante de que un admirable campeón mundial tenga que ser controlado de esta manera".