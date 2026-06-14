La desesperación de Norris con el McLaren: "El coche sigue sin funcionar bien..."

El piloto británico habla sobre las dificultades que tuvieron en la clasificación de Barcelona después de terminar en cuarta posición. Lando sigue sin verse al nivel de Ferrari y Mercedes.

McLaren ya no es el equipo a batir esta temporada. Los británicos no han empezado con buen pie y varios equipos han tomado la delantera. Los de Woking son el tercer equipo de la parrilla y tanto Mercedes como Ferrari han conseguido ponerse por delante.

Bien es cierto que McLaren ha sido el único equipo que ha logrado quitarle una victoria a Mercedes. Lando Norris se llevó la carrera al sprint de Miami, aunque eso no es suficiente para el vigente campeón del mundo.

El piloto británico clasificó en cuarta posición en el GP de Barcelona-Catalunya, aunque se quedó a más de tres décimas del tiempo de la pole. El equipo papaya no parece tener el ritmo suficiente para pelear por las posiciones más altas y eso es algo de lo que Norris ha querido hablar: "El coche sigue sin funcionar bien en las curvas lentas".

"No creo que seamos tan buenos gestionando los neumáticos como Mercedes. Creo que son los líderes en degradación y Ferrari sigue siendo el mejor coche en velocidad de paso por curva", comentó Norris, según recoge 'Motorsport.com'.

Sin embargo, el número '1' no se rinde y confía en que McLaren pueda pelear, aunque sabe que no va a ser fácil. "Vamos a luchar, pero también tenemos que ser realistas con las oportunidades que tenemos", concluyó el piloto de 26 años.

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