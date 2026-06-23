"No estaba preparado..."
El duro 'palo' de un excampeón de F1 a Leclerc: "Ferrari tiene que centrarse en Lewis si quiere..."
Jaques Villeneuve, campeón del mundo de F1 en 1997, carga contra el piloto monegasco y cree que el británico debería ser la apuesta de Ferrari para luchar por el título.
La realidad es completamente distinta en Ferrari esta temporada. Tras un 2025 de pesadilla para Lewis Hamilton, en donde parecía que Charles Leclerc llevaba la voz cantante, este año la situación en Maranello es diferente.
Lewis Hamilton ha dado un paso hacia delante en 2026. El siete veces campeón del mundo ha conseguido su primera victoria vestido de rojo y Ferrari ha vuelto a ganar tras casi dos años sin subir al escalón más alto del podio. Esto ha provocado que el piloto británico esté a solo 41 puntos del liderato del Mundial y que se empiece a postular como un claro candidato para el título.
Esto ha hecho que Leclerc esté prácticamente desaparecido y las críticas hacia el monegasco no hayan tardado en llegar. Jaques Villeneuve, campeón del mundo de F1 en 1997, ha sido muy crítico con el número '16': "Leclerc tuvo tiempo para construir el equipo a su alrededor y no lo hizo. Hay que tener en cuenta que llegó a Ferrari después de una temporada regular en Sauber y de repente le dieron un contrato millonario, como el de un campeón del mundo. ¿Quizás fue demasiado pronto?".
"Nunca tuvo que construir nada a su alrededor. Todo venía dado, estaba ahí. Era rápido y eso bastaba porque la percepción era que, de todas formas, ese coche no podía ganar un campeonato. Pero en el momento en que Lewis despertó y fue a por todas sin dar tregua, Leclerc no estaba preparado para eso", comentó Villeneuve, a 'Sky Sports'.
Además, el canadiense cree que Ferrari debería apostar por Hamilton: "Lewis sabe cómo ganar y sabe lo que se necesita. Creo que ahí es donde puede marcar la diferencia. En este momento, Mercedes no está en posición de poder elegir a un piloto sobre otro".
"Ferrari tiene que centrarse en Lewis si quiere tener alguna posibilidad de ganar, así que la decisión es fácil de tomar porque Leclerc está bastante atrás en el campeonato", concluyó el expiloto de F1.
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