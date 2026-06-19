El jefe de Ferrari rebaja el éxtasis tras la victoria de Hamilton: "Hace dos semanas todo era..."

Fred Vasseur ha rechazado hablar de un posible mundial o lucha por el título, teniendo en cuenta los resultados pasados y el número de carreras por delante.

Ferrariha vuelto a experimentar lo que es ganar una carrera en Fórmula 1, después de casi dos años de sequía. La escudería italiana ha mejorado su rendimiento considerablemente desde el inicio de temporada, y son candidatos a pelear contra Mercedes por el título.

El primer puesto de Lewis Hamilton en el GP de Barcelona-Catalunya ha hecho que los de Maranello reduzcan distancias con los alemanes, y ya se habla en el paddock del Mundial para ellos. Sin embargo, Fred Vasseur, jefe de Ferrari, se ha mostrado cauto.

"No estoy seguro de querer responder a ese tipo de pregunta. Probablemente tenía los mismos comentarios hace dos semanas, cuando todo era un desastre, y ahora estamos hablando del mundial", respondió Vasseur, ante la cuestión de si apoyarían desde el equipo a Hamilton en una hipotética batalla por el título.

El directivo francés ha preferido mantener los pies en la tierra y marcar objetivos a corto plazo para obtener los mejores resultados posibles. "Ese es el peor enfoque que podría tener. El enfoque es ir a Austria exactamente con el mismo que tuve en Barcelona", añade, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Por último, el jefe de los italianos ha asegurado que prefiereo pensar en lo que podría hacer para luchar por el título"., ha concluido Vasseur.

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