El susto que dio Fernando Alonso en su anuncio: "Me voy a retirar, pero todavía no"

El piloto asturiano seguirá en la Fórmula 1 como piloto al menos una temporada más, pero dio un susto al hacer su anuncio.

Fernando Alonso seguirá en la Fórmula 1 como piloto de Aston Martin. En la mañana de este martes ha anunciado su renovación, aunque con susto incluido. Porque en el vídeo el asturiano dijo que se iba a retirar, con silencio, para después añadir que no sería ahora.

"La Fórmula 1 ha sido muy buena conmigo. He tenido una carrera increíble, he viajado por todo el mundo, he corrido en más de 23 años, más de 400 Grandes Premios y he conseguido más de lo que podría haber soñado. Me ha llevado un tiempo tomar mi decisión, pero ahora tengo las cosas muy claras. Me retiraré de la Fórmula 1, pero no todavía", dice Fernando en el vídeo que ha publicado Aston Martin.

¿Por qué continúa un año más? Porque la motivación y la velocidad siguen ahí.

"Todavía me siento rápido, motivado. Tengo mucha pasión por la Fórmula 1 y por este deporte. Estoy muy contento de seguir corriendo en la categoría más alta. Es mi vida", dice Fernando.

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