Florentino Pérez viaja este viernes a Ceuta con Butragueño y Pirri

Pérez visitará el Ayuntamiento junto al director de Relaciones Institucionales y al presidente de honor, natural de Ceuta, para trasladar el apoyo de todos los socios a la ciudad autónoma.

Tras la polémica surgida a raíz de la camiseta en apoyo a Ceuta, el Real Madrid ha tomado la decisión de personarse en Ceuta este viernes.

Lo hará Florentino Pérez acompañado de Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales, y de José Martínez Pirri, presidente de honor del Real Madrid y ceutí de nacimiento.

Los tres estarán en torno a las 11:30 de la mañana en el Ayuntamiento, donde se reunirán con Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma.

El objetivo del club con esta visita de carácter institucional es trasladar el apoyo de todos los socios al pueblo de Ceuta.

La visita se realizará tres días después de que Vinícius, Mbappé y Konaté ocultasen el lema en apoyo a Ceuta cuando saltaron al verde del Martínez Valero de Elche.

Los tres jugadores decidieron salir al campo de juego con la prenda remangada, evitando que la frase "todos somos caballas" (es el sobrenombre que reciben los ceutíes) se leyera con claridad.

24 horas después, en declaraciones a 'As', Mbappé salió al paso para explicar lo ocurrido: "Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas. Porque antes de ser jugador, soy humano. Pero también yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras".