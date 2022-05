Este mismo fin de semana se producirá el debut de Miami como cita oficial del Mundial de Fórmula 1. Se trata de la primera de las dos carreras que se van a disputar en territorio estadounidense esta temporada, y a pocos días de la prueba se ha despertado una inesperada controversia.

El Autódromo Internacional de Miami presentará un aspecto un tanto peculiar. Hace apenas unos días, informaron de que se estaba finiquitando la construcción de un puerto deportivo para yates, al más puro estilo de Mónaco, dentro del circuito. Los organizadores, en un gran intento de originalidad, se 'inventaron' una playa.

Las imágenes se filtraron en redes sociales y rápidamente se hicieron virales, principalmente por la gran cantidad de comentarios negativos que recibieron. Una playa artificial con agua y yates dibujados en el suelo no era precisamente lo esperado por los aficionados del mundo del automovilismo.

La expectación era muy alta y el diseño del Gran Premio de Miami ha dejado mucho que desear. El 'puerto deportivo', conocido como 'Yacht Club', estará presente en las curvas ocho y nueve de la pista. Lo cierto es que Miami no ha entrado con buen pie en su debut en un Mundial de Fórmula 1.

The "water" is being added to the artificial marina at the #MiamiGP circuit 😅

📷 @Antsamp701 pic.twitter.com/ROaugg69T0